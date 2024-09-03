Grand Hotel Ontur Çeşme, Çeşme’nin büyüleyici atmosferinde konforlu bir tatil deneyimi sunan beş yıldızlı bir oteldir. 200 odalı bu lüks tesis, sadece yaz aylarında hizmet vermektedir ve Mavi Bayrak ödülü ile temizliği ve çevre duyarlılığı konusunda standartları yüksek bir konaklama seçeneğidir.

Engelli dostu konaklama

Grand Hotel Ontur, tüm misafirlerine rahat bir konaklama deneyimi sunmayı hedefler. Engelli dostu olan bu otelde, yaşlı ve engelli misafirler için özel olarak tasarlanmış odalar mevcuttur. Bu sayede, konfor ve erişilebilirlik konusunda herhangi bir endişe duymadan tatilinizi keyifli bir şekilde geçirebilirsiniz.

Termal su ve sağlık fırsatları

Otelin öne çıkan özelliklerinden biri de termal sularıdır. Termal havuzları, kas hastalıkları, romatizma ve açık yara gibi çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde yardımcı olabilir. Su sıcaklığı, 37-38 derece arasında olup, rahatlatıcı ve tedavi edici özelliklere sahiptir. Bu termal tesislere, otel konuklarının yanı sıra günübirlik ziyaretçiler de kabul edilmektedir. Sağlık ve rahatlama arayanlar için ideal bir seçenek sunar.

Konaklama ve aktiviteler

Otel, konuklarına hem rahatlatıcı hem de keyifli bir tatil deneyimi sunar. Konforlu odaları, geniş termal havuzları ve profesyonel hizmet anlayışı ile kendinizi özel hissedeceğiniz bir tatil deneyimi sağlar. Ayrıca, otelin sunduğu çeşitli aktiviteler ve hizmetler sayesinde tatilinizi daha da zenginleştirebilirsiniz.

Grand Hotel Ontur Çeşme, lüks ve sağlık odaklı tatil arayanlar için mükemmel bir tercih olabilir. Engelli dostu yapısı, yüksek standartlardaki temizliği ve şifalı termal suları ile tatilinizin keyifli ve rahatlatıcı geçmesini sağlar. Yaz aylarında bu benzersiz deneyimi yaşamak için Grand Hotel Ontur’u tercih edebilirsiniz.

Grand Hotel Ontur Çeşme: Konum ve ulaşım bilgileri

Grand Hotel Ontur Çeşme, Türkiye’nin ünlü tatil beldelerinden biri olan Çeşme’de yer almaktadır. Çeşme, İzmir ilinin batısında, Ege Denizi kıyısında bulunan popüler bir tatil destinasyonudur. Şehir, doğal güzellikleri, plajları ve termal kaynakları ile tanınır.

Adres: Grand Hotel Ontur Çeşme’nin adresi şu şekildedir: Grand Hotel Ontur Çeşme Çiftlikköy Mahallesi, 35930 Çeşme/İzmir, Türkiye

Nasıl ulaşılır?

İzmir’den ulaşım: Özel Araç ile: İzmir şehir merkezinden Grand Hotel Ontur Çeşme’ye özel araçla gitmek oldukça kolaydır. İzmir’den Çeşme’ye gitmek için E87 karayolunu takip edebilir ve Çeşme’ye vardığınızda otelin işaretlerini takip ederek ulaşabilirsiniz. İzmir şehir merkezinden Çeşme’ye yaklaşık 1 saatlik bir yolculuk yapmanız gerekecek.

Toplu Taşıma ile: İzmir şehir merkezinden Çeşme’ye otobüs veya dolmuş ile ulaşabilirsiniz. İZBAN ile Aliağa’ya gidip, oradan Çeşme otobüslerine geçiş yapabilirsiniz. Çeşme otobüs terminalinden taksi veya yerel dolmuşlarla otelinize ulaşabilirsiniz. Adnan Menderes Havalimanı’ndan ulaşım: Özel Araç veya Taksi: Adnan Menderes Havalimanı’ndan Çeşme’ye özel araç veya taksiyle gitmek en hızlı ve konforlu seçenek olacaktır. Havalimanından Çeşme’ye yolculuk yaklaşık 1 saat sürmektedir.

Havalimanı Servisi: Havalimanından Çeşme’ye düzenlenen servis araçları da bulunmaktadır. Bu servislerle rahat bir yolculuk yapabilirsiniz. Çeşme Merkezinden ulaşım: Taksi: Çeşme’nin merkezinden otelinize taksi ile kolayca ulaşabilirsiniz. Taksi yolculuğu kısa ve rahat bir seçenek sunar.

Yerel Ulaşım: Çeşme’de otelinize yakın noktada dolmuş ve minibüsler de bulunmaktadır. Bu araçlarla otelinize ulaşabilirsiniz.