İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen trajik olayda, 19 yaşındaki S.T.Ç., araç içinde elindeki tabancayla oynarken kazara 22 yaşındaki ağabeyi S.Ç.’yi vurdu. Olay, geçtiğimiz cuma akşamı saat 22.50 sıralarında Adatepe Mahallesi'nde gerçekleşti. Ankara'dan İzmir'e gelen S.Ç., kardeşi S.T.Ç. ve iki arkadaşıyla birlikte otomobille gezdikleri sırada, S.T.Ç.'nin elinde bulunan tabanca kazara ateş aldı ve kurşun ağabeyi S.Ç.'nin sırtına isabet etti.

Ağır yaralanan S.Ç., kardeşi tarafından aynı araçla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü, ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay anı, bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde S.T.Ç.'nin araçtan inip tekrar araca bindiği ve yaralı ağabeyini yan koltuğa çekerek hastaneye doğru hareket ettiği görüldü. Olay sonrası yakalanan S.T.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.