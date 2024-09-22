Dünyanın dört bir yanında, topluluklardan ve kalabalıklardan uzak, izole yaşam alanları bulunuyor. Bu yerlerde yaşayan insanlar, zorlu iklim koşullarına rağmen, çeşitli motivasyonlarla hayatlarını sürdürüyor. Kimi doğduğu toprakları terk etmezken, kimi yalnızlık arayışında bu uzak yerleri tercih ediyor.

Dünyanın en soğuk köyü: Oymyakon

Oymyakon, Rusya’nın Sibirya bölgesinde yer alan ve dünyanın en soğuk köyü olarak bilinen bir yerleşim alanıdır. Kış aylarında sıcaklık -60 dereceye kadar düşerken, yazın 30 dereceye kadar çıkabiliyor.

Ulaşım Zorlukları: Oymyakon’a ulaşım, Yakutistan’ın başkentinden 2 günlük bir araba yolculuğu ile mümkün. Ancak, soğuk hava nedeniyle motorların donma riski, bu yolculuğu tehlikeli hale getiriyor.

Geçim Kaynağı: Tarımın yapılamadığı bu köyde, yerel halkın temel geçim kaynağı ren geyiği avcılığıdır. Zorlu iklim koşullarında hayatta kalma mücadelesi veren Oymyakon sakinleri, kışın donarak ölme riskini göz önünde bulundurarak hayatlarını sürdürüyor.

Grönland’ın izole kasabası: Ittoqqortoormiit

Grönland’ın batısında bulunan Ittoqqortoormiit, 363 kişilik nüfusu ile dünyanın en ücra yerleşim yerlerinden biridir. Renkli evleri ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken bu kasaba, tamamen buzullarla çevrilidir.

Kültürel Miras: 1925 yılında 80 Eskimo tarafından kurulan Ittoqqortoormiit, kutup ayıları ve foklarla iç içe bir yaşam sunuyor. Eskimo soyundan gelen yerel halk, avcılıkla geçimini sağlıyor.

Ziyaret Zamanı: Buzulların erimesi nedeniyle, bu kasabaya yalnızca yılın belirli dönemlerinde ulaşılabiliyor. Doğanın sunduğu bu eşsiz manzaralar, burada yaşayanlar için günlük hayatın bir parçası.

Dünyanın en yalnız adası: Tristan da Cunha

Tristan da Cunha, İngiltere’ye bağlı dünyanın en uzak adasıdır. 2,778 kilometre ile anakaraya en uzak konumda yer alması, onu ulaşılması en zor yerlerden biri haline getiriyor.

Sosyal Yapı: Bu adada para yok, savaş ve ekonomik kriz gibi sorunlar bulunmuyor. Adada yaşayan topluluk, kendi kendine yeterek, doğal bir yaşam sürüyor.

Ulaşım ve Hayat: Tristan da Cunha’ya ulaşım, deniz yoluyla sınırlıdır ve bu durum, adayı daha da izole hale getiriyor. Burada yaşayanlar, doğayla iç içe, sade bir yaşam sürdürüyor.