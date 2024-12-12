İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili önemli bir açıklama yaparak, Örnekköy 3. ve 4. Etap ile Uzundere 3. ve 4. Etap alanlarının kooperatiflerden teslim alındığını duyurdu. Bu projeler, Büyükşehir Belediyesi’nin iştirakleri olan İZBETON AŞ ve Egeşehir AŞ tarafından koordineli bir şekilde hızla tamamlanacak.

Kentsel dönüşüm alanları kooperatiflerden teslim alındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Örnekköy 3. ve 4. Etap, Uzundere 3. ve 4. Etap kentsel dönüşüm projelerinin kooperatiflerden alındığını ve artık tamamlanma aşamasına geçildiğini açıkladı. Yapım süreci, mahkemelerin tespit raporlarına uygun şekilde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan İZBETON AŞ tarafından yürütülecek. Belediyenin yapacağı çalışmalar, şeffaflık ve koordinasyon içinde gerçekleştirilecek.

Şeffaflık ve hukuki çerçevede ilerleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, proje sürecinin her aşamasının yurttaşların bilgisine sunulacağını vurgulayarak, sürecin tam şeffaflıkla yürütüleceğini belirtti. Kentsel dönüşüm projelerinde tapularını belediyeye devreden hak sahiplerine kira yardımları ödenmeye devam ederken, kooperatif üyelerinin mağduriyetlerini de çözme sözü verildi. Belediyenin koordinasyonuyla, ilgili tüm taraflarla görüşülerek, en kısa sürede projeler tamamlanacak.

Belediye Başkanından kentsel dönüşüm vurgusu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, kentsel dönüşüm sürecine dair yaptığı açıklamada, yapılan çalışmaların bölgedeki yurttaşlar için önem taşıdığını belirtti. “Kentsel dönüşüm projelerimizi, kooperatiflerle iş birliği içinde hızla tamamlıyoruz. Projelerin her aşamasında vatandaşlarımızın hakları güvence altına alınacak ve süreç, şeffaf bir şekilde ilerleyecek” şeklinde konuştu.