İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Uzundere ile Yurtoğlu mahallelerinde 15 yıldan beri kentsel dönüşüm beklediklerini belirten Uzundere Kentsel Dönüşüm Platform Sözcüsü Eray Uslu, verilen sözlerin askıda kaldığını söyledi. Kentsel dönüşüm bekleyen grup seslerini duyurmak için yolu trafiğe kapattı.

Uzundere Kentsel Dönüşüm Platform Sözcüsü Eray Uslu, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Karabağlar'ın Uzundere Mahallesi'ndeki 32 hektarlık alanda yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bazı vatandaşların evlerine yerleşemediğini öne sürerek, 15 yıldan beri kentsel dönüşüm beklediklerini belirtti.

Uslu, Uzundere ve Yurtoğlu mahallesi sakinlerinin katılımıyla Uzundere Kentsel Dönüşüm Şantiye Alanı'nda basın açıklaması yaptı. Vatandaşlar ellerinde 'Genel kurul istiyoruz', 'Sn. Özgür Özel Uzundereliler olarak biz de adalet istiyoruz' ve 'Kentsel dönüşüm oldu dertsel dönüşüm' yazılı dövizler taşıdı.

“Evlerimize hâlâ kavuşamadık”

Projenin Türkiye'ye örnek proje olarak duyurulmasına rağmen hâlen evlerine kavuşamadıklarını belirten Uslu, "Mağduriyetimizi çeşitli platformlarda sık sık İzmir Büyükşehir Belediyesine dile getirdik. Hatta önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bizzat yüz yüze ilettik. Lakin gördüğünüz gibi 'Türkiye'nin örnek kentsel dönüşüm projesi' adı altında başlatılan proje, iki CHP Genel Başkanı, üç İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı görerek, adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Ve evlerimize hala kavuşamadık. Tapulu arazilerimiz olan arsalarımız üzerinden 'kooperatif' adı altında daire satışları yapıldı. Satışlarla paralar toplandı fakat inşaatlar söz verilen tarihler geçmesine rağmen tamamlanmadı. Yüzde 90'lara yakın bina tamamlama oranları beklenirken, şu an inşaat yüzde sekiz seviyesinde. Hatta temeli atılmayan projeler bile var. Arsa mağdurlarının yanı sıra kooperatif üyeleri de paralarını ödemesine rağmen projeden evlerini alamadı. Arsalar 15 yıldır elinizde, kooperatif üyelerinin de paralarını günü geçmeden eksiksiz ödediği ortada. Şimdi soruyoruz; toplanan bu paralar nerede? Kimlere verildi ve inşaatlar neden bitirilmedi? Muhatabımız olan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve onu yöneten Başkan Cemil Tugay bu sorulara kamu vicdanı adına cevap vermelidir" diye konuştu.

“Bir an önce evlerimize kavuşmak istiyoruz”

Mağduriyetlerinin giderilmesi için çağrı yapan Eray Uslu, "Çevre Bakanı Murat Kurum'a da siz değerli basın mensupları aracılığı ile çağrıda bulunuyoruz. Biliyoruz ki bu proje sizin sorumluluğunuzda değildir. Fakat Uzundere'de bitmek bilmeyen, kangren haline gelen bu projeyi yetkiniz dahilinde çözüme kavuşturmanızı talep ediyoruz. Dayanacak gücümüz, bir kuruş daha fazla ödeme yapacak maddi durumumuz kalmadı. Bizler artık mağdur olmak istemiyoruz. Büyükşehir'in verdiği kira destek parası kiralarımızın dörtte birini karşılar durumda bile değil" ifadelerini kullandı.

Uzundere Kooperatif Üyesi Ezgi Aykaya ise "İzmir'de yaşayan, geleceğini emanet eden bireyler olarak güvenimizi sarsan bu süreci tüm çıplaklığıyla kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Bizler, kooperatifzedeler olarak enflasyon tuzağından bir an evvel kurtulup yasal zemine oturtulmuş sözleşmelerle bir an önce evlerimize kavuşmak istiyoruz" dedi.

Ardından topluluk, Uzundere'den çevre yoluna giriş ve çıkışın sağlandığı kavşağı trafiğe kapattı. Grup, sonrasında ise sessizce dağıldı.