İzmir’de kentsel dönüşüm projelerinde yaşanan sorunlar, yüzlerce ailenin mağduriyetine neden oldu. Hak sahipleri, Büyükşehir Belediyesi Egemenlik Binası önünde bir araya gelerek tepkilerini dile getirdi. Ellerinde mezar taşı şeklinde dövizler taşıyan vatandaşlar, “Deprem değil, sorumsuzluk öldürür” ve “5000 ailenin hayalini gömdünüz” yazılı pankartlarla yetkililere seslendi.

S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alpyavuz, ödemelerini yaptıkları deprem güvenli konutların teslim edilmediğini belirterek, “Bizi depremden koruyacağını söyleyenler, tam tersine depremin kucağına itti” dedi. Alpyavuz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı ve ilgili siyasetçileri sorumluluklarını yerine getirmemekle suçladı.

Mağdurlar, yolsuzluk iddiaları nedeniyle duran inşaatların bir yıldır çürümeye terk edildiğini, çoğunun şu an güvensiz kiralık evlerde yaşadığını ifade etti. Protesto sırasında yapılan açıklamalarda, olası bir depremde yaşanacak can ve mal kayıplarının sorumlularının bugünden belli olduğu vurgulandı.

İzmir’deki kentsel dönüşüm mağdurları, çözüm bulunana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.