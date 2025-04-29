İzmir Konak'ta kız meselesi nedeniyle bir kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Saldırganlar kaçtı, 3 kişi gözaltında.

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olayın kız meselesi nedeniyle çıktığı belirtilirken, saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor. Polis, saldırıya yardım ettiği belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Silahlı saldırı kıraathaneyi hedef aldı

Olay, 27 Nisan 2025 Pazar gecesi saat 23.30 sıralarında Konak ilçesi Ferahlı Mahallesi 3514 Sokak'ta bulunan bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu H.M.A. (17), aralarında husumet bulunan G.T.'nin (20) kıraathanede bulunduğunu öğrenince, E.A. (21) ile birlikte olay yerine geldi.

H.M.A. tarafından sürülen plakasız motosikletle kıraathane önüne gelen E.A., tabancayla mekâna doğru art arda ateş açtı. Kurşunların hedefi olan G.T. ile olayla ilgisi bulunmayan Y.A. (43) ve A.T.S. (19) yaralandı.

3 kişi hastaneye kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. G.T.'nin sırtından ve bacağından vurulduğu, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Diğer yaralılardan A.T.S.'nin sağ karın boşluğundan, Y.A.'nın ise sol elinden yaralandığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

3 şüpheli gözaltında, 2 saldırgan firarda

Olay sonrası soruşturma başlatan Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganlara yardım ettiği öne sürülen Suriye uyruklu R.M. (24), F.E. (26) ve F.M. (29)'yi gözaltına aldı. Kaçan şüpheliler H.M.A. ve E.A.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Polis geniş çaplı araştırma başlattı

Silahlı saldırının ardından güvenlik güçleri, olay yerinde inceleme yaptı ve çevredeki güvenlik kameraları üzerinden saldırganların güzergâhını belirlemeye çalıştı. Olayla ilgili adli süreç başlatıldı.