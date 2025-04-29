Kıyı Ege Belediyeler Birliği Nisan Ayı Encümen Toplantısı, Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde Dramalılar Köşkü’nde yapıldı. Toplantıda deprem riski ve ekonomik sorunlara dikkat çekildi. Birlik Başkanı Ahmet Aras ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yerel yönetimlerin dayanışma içinde çalışmasının önemine vurgu yaptı.

Ahmet Aras: “Önlemlerimizi alıyor, dayanışmayı büyütüyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İstanbul’da yaşanan son depremi hatırlatarak Ege Bölgesi’nin de ciddi bir deprem kuşağında bulunduğunu belirtti. Aras, “Bu bilinçle önlemlerimizi alıyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Ekonomik kriz nedeniyle belediyelerin zorlandığını vurgulayan Aras, vergi ve SGK yapılandırmalarına yönelik kolaylıklar sağlanması çağrısında bulundu. Haksız tutuklamalara da değinen Aras, adil yargılamanın önemini dile getirdi.

Ömer Eşki: “Zor dönemde birlikler daha da anlam kazanıyor”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ev sahipliği yaptığı toplantıda, “Kıyı Ege Belediyeler Birliği gibi oluşumlar, belediyelerin hem halkla bağlarını güçlendirmesine hem de birbirine destek vermesine katkı sağlıyor” dedi. Eşki, belediyelere düşen görevlerin arttığını, doğru hizmetlerle topluma umut aşılamak gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin, Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık hedefinden sapmadan ilerlemesi gerektiğini belirten Eşki, belediyecilik hizmetlerinin bu hedef doğrultusunda şekillenmesi gerektiğini söyledi.

Katılım yüksekti

Toplantıya; Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ile Kıyı Ege Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Murat Koçak katıldı.