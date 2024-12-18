Ülkemiz genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %63,6 oranında artarak 153 bin 14 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 26 bin 320 ile İstanbul, 14 bin 916 ile Ankara ve 8 bin 583 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 89 ile Bayburt, 99 ile Tunceli ve 121 ile Hakkari olarak gerçekleşti.

İzmir’de 2 bin 272 konut ilk defa satıldı

İzmir’de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %55,2 artarak 2 bin 272 oldu. İzmir’de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %26,5 oldu.

İzmir’de 6 bin 311 konut el değiştirdi

İzmir’de ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %73,3 artarak 6 bin 311 olarak gerçekleşti. İzmir’de toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı %73,5 oldu.

İzmir’de ipotekli konut satışları bin 503 olarak gerçekleşti

İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %361,0 artarak bin 503 oldu. Kasım ayında satışı yapılan konutların %17,5’i ipotekli satış olarak gerçekleşti.

İzmir’de Kasım ayında yabancılara 29 konut satıldı

İzmir’de Kasım ayında yabancılara yapılan konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre %49,1 azalarak 29 olarak gerçekleşti.

Ülkemizde yabancılara yapılan konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,2 oranında azalarak 2 bin 151 oldu. Kasım ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,4 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 780 ile İstanbul, 752 ile Antalya ve 191 ile Mersin oldu.

Konut satışlarında Buca ilk sırada

İzmir'de 2024 yılı Kasım ayında en fazla konut satışı Buca’da gerçekleşti. Konut satış sayısı yüksek olan ilçelerden Buca’da1037 konut satılırken Buca’yı 954 konut satışı ile Menemen, 901 konut satışı ile Torbalı, 794 konut satışı ile Karşıyaka, 521 konut satışı ile Karabağlar, 489 konut satışı ile Çiğli, 487 konut satışı ile Konak, 480 konut satışı ile Bornova, 344 konut satışı ile Bayraklı ve 281 konut satışı ile Seferihisar takip etti.