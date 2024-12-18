Etkinlik, afetlere hazırlık ve çevre bilinci konularında toplumun duyarlılığını artırmayı hedefledi.

Mahallelerden Geniş Katılım Sağlandı

Cumhuriyet, Yunusemre, Yenidoğan, 75. Yıl ve Fatih mahallelerinden gelen katılımcılar, afet anında doğru davranış biçimleri üzerine detaylı bilgilendirildi. Eğitmenler, afet esnasında ve sonrasında yapılması gerekenleri örneklerle anlattı, katılımcıların sorularını yanıtladı. Eğitim boyunca çevre duyarlılığının önemi de vurgulanarak sürdürülebilir bir yaşam için bireysel sorumlulukların altı çizildi.

Daha Yaşanabilir Bir Kütahya İçin

Programın temel amacı, hem çevresel hem de afetlere yönelik farkındalık oluşturarak daha bilinçli bir toplum yapısına katkı sunmak. Organizasyon yetkilileri, çevreye duyarlı bir Kütahya için bu tür etkinliklerin devam edeceğini ve vatandaşların sürece aktif katılım sağlamasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Bu tür eğitimlerle, afetlere karşı dayanıklı ve çevre bilinci yüksek bir toplum oluşturma hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.