İzmir'de ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, kooperatif mağduru olarak savcılığa suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. 15 yıl önce başlayan kentsel dönüşüm projeleri, tamamlanmayan inşaatlar ve usulsüzlük iddialarıyla gündeme geldi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, yazılı ve görsel medyada çıkan haberler üzerine soruşturma başlattı.

İzmir Karabağlar Uzundere ve Yurtoğlu mahallelerinde, ev sahibi olma umuduyla İzmir Büyükşehir Belediyesine tapularını teslim eden yüzlerce kişi, yıllardır tamamlanmayan kentsel dönüşüm projeleri nedeniyle mağdur durumda. Aziz Kocaoğlu’nun belediye başkanlığı döneminde 1. ve 2. Etap projeler eksik sosyal donatı alanlarıyla hak sahiplerine teslim edilirken, 3. ve 4. Etap projeleri bir türlü başlamadı.

Savcılık soruşturmayı resen başlattı

Geçen hafta, Karabağlar Uzundere’de toplanan mağdurlar, kısa süreli yol kapatma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, kooperatiflerdeki usulsüzlük iddialarıyla ilgili medyada çıkan haberleri ihbar kabul ederek soruşturma başlattı.

İzmir’de CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer’in isimlerinin geçtiği soruşturma, İş İnsanları Örnekköy Yapı Kooperatifi’nin Genel Kurul yapmadığı ve gerekli belgeleri sunmadığı iddialarını içeriyor.

Suç duyurusunda bulunacaklar

Karabağlar ve Gaziemir’de, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında arsa ve ev tapularını kat karşılığı belediyeye veren mağdurlar, kooperatif üyeliklerinin İZBETON güvencesinde olduğunu düşündüklerini belirtiyorlar. Ancak projelerdeki gecikmeler ve usulsüzlük iddiaları üzerine, mağdurlar avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, “Mağdurların talepleri net; yeni bir yönetim oluşturulmasını, toplanan paraların kimlere aktarıldığını ve hesapların şeffaf bir şekilde incelenmesini istiyoruz. Tapularımızın geri verilmesi ve mağduriyetimizin giderilmesi için tazminat davası açacağız” dedi.

Yöneticiler ve eski belediye başkanı soruşturma kapsamında

Soruşturmada, kooperatif kurucuları arasında yer alan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un yanı sıra, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya gibi isimler yer alıyor. Bu isimlerin kooperatiflerdeki iddialar karşısında nasıl bir savunma yapacakları merak konusu.