Kooperatif soruşturmasında iddianame kabul edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kooperatif soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamenin, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildiği açıklandı. Sürecin detaylarına ilişkin açıklama yapan Avukat Murat Aydın, dosyanın esas numarasının alındığını ve duruşma tarihinin önümüzdeki hafta netleşeceğini duyurdu.

Soruşturma 1 Temmuz’da başladı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, kooperatif yapılanmalarına yönelik başlattığı soruşturmayı 1 Temmuz 2025 tarihinde resmen başlattı. Soruşturma sürecinde eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, tutuklanarak Buca Kırıklar Cezaevi'ne nakledildi. Her iki ismin de ifadeleri alınırken, soruşturma dosyası genişletildi.

İddianame mahkeme tarafından kabul edildi

Avukat Murat Aydın, 1 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, hazırlanan iddianamenin İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelendiğini ve kabul edildiğini belirtti. İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte dava süreci resmen başlamış oldu. Mahkeme dosyasına esas numarası verilirken, tüm tarafların savunmalarını sunacağı duruşma takvimi oluşturulmaya başlandı.

Duruşma tarihi önümüzdeki hafta açıklanacak

Kamuoyunun merakla beklediği duruşma tarihine ilişkin bilgi veren Aydın, “Mahkeme duruşma tarihini önümüzdeki hafta açıklayacak. Sanıkların tamamı duruşma gününde mahkeme huzurunda iddialara yanıt verecek. Suç teşkil eden bir eylem bulunmadığı yargılama sürecinde ortaya çıkacaktır” dedi.

Yargı süreci başlıyor

Mahkemenin duruşma tarihini belirlemesiyle birlikte sanıkların ifadeleri alınacak ve deliller değerlendirilecek. Kooperatif yapılanmasıyla ilgili iddiaların detaylı şekilde ele alınacağı davada, İzmir kamuoyu gelişmeleri yakından takip ediyor.

Soruşturma dosyasının kapsamı ve yargılamanın seyri önümüzdeki günlerde daha da netleşecek.