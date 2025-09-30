İzmir’in Balçova ilçesinde sokakta yürüyen bir kişinin köpeğe kemerle vurduğu anlar, sosyal medyada büyük tepki topladı. O anlar, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olayın detayları

Olay, bugün Balçova ilçesinde meydana geldi. Sokakta yürüyen iki kişiden biri, yanına yaklaşan köpeğe belinden çıkardığı kemerle vurdu. Bu anlar, bölgedeki bir güvenlik kamerasına net şekilde yansıdı.

Sosyal medyada tepki

Görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede yayıldı ve büyük tepkilere neden oldu. Hayvan hakları savunucuları, şiddet görüntülerine karşı yetkililerin harekete geçmesini talep etti.

Yetkililerden açıklama bekleniyor

İzmir’de yaşanan bu olayla ilgili olarak, ilgili makamların inceleme başlatması bekleniyor. Hayvanlara yönelik şiddet vakaları Türkiye’de hem kamuoyunda hem de sosyal medyada giderek daha fazla tepki çekiyor.