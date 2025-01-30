İzmir’in Çeşme ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sırasında üç farklı noktaya yıldırım düştü. Edinilen bilgilere göre, Şehit Mehmet Mahallesi’nde meydana gelen olayda yıldırımlardan biri Oba Kent Sitesi’ndeki bir eve isabet etti.

Yıldırım düşmesi sonucu evin duvarında ve iç kısmında hasar meydana gelirken, olay mahalle sakinleri arasında paniğe neden oldu. Vatandaşlar, yıldırımın düşmesiyle birlikte büyük bir gürültü duyduklarını ve korku dolu anlar yaşadıklarını belirtti.

Yetkililer, bölgede herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını, ancak yıldırım düşme riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.