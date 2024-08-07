İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında bağlı bir teknede bulunan derin dondurucuda genç bir kadının cesedi bulundu. Polis ekiplerinin olay yerine ulaşmasıyla birlikte, cesedin kokmaması için şüphelinin teknede çuval çuval buz taşıdığı öğrenildi. Olayın şüphelisi, tekne sahibi Şenol A. gözaltına alındı.

Teknede ceset bulundu, soruşturma başlatıldı

Dün akşam saatlerinde gerçekleşen olayın ardından polis, ihbar üzerine hızla harekete geçti. Teknede yapılan detaylı inceleme sonucunda, derin dondurucuda genç bir kadına ait ceset bulundu. Ceset, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı çalışmasının ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli buz taşırken yakalandı

Tekne sahibi Şenol A.'nın, cesedin kokmaması için teknede çuval çuval buz taşıdığı öğrenildi. Cesedin Hilmiye Tuğba Esgin’e (26) ait olduğu, yapılan DNA testleri ve yakınlarının tanıklığı ile kesinlik kazandı. Şüpheli Şenol A., ve eşi polis tarafından gözaltına alındı ve olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Şok edici detaylar ortaya çıktı

Hilmiye Tuğba Esgin'in cesedi, ailesi tarafından teşhis edildi. Olayla ilgili gelişmelerin ve soruşturmanın detaylarının ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.