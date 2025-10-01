İzmir’in Tire ilçesinde, evlilik dışı ilişkisinden doğan bebeğini köprü altına gömdüğü iddia edilen Hatice D. (34) ve 4 yakını gözaltına alındı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında jandarma arama köpeği ile yapılan aramalara rağmen bebeğin cesedine ulaşılamadı. Şüphelilerin ifadeleri alınmaya devam ediyor

Bebeği çuvala koyarak köprü altına gömdü iddiası

Olay, Tire ilçesi kırsal Sarılar Mahallesi'nde meydana geldi. Hatice D.’nin, evlilik dışı bir ilişkisinden dünyaya getirdiği bebeğini çuvala koyarak köprü altına gömdüğü öne sürüldü. İddiaya göre, durumu öğrenen yakınları, şüphelinin doğumdan sonra bebeği sakladığını ve olayı yetkililere bildirdiler.

Jandarma operasyon gerçekleştirdi

Olayın ardından Tire Cumhuriyet Başsavcılığı, gelen ihbarla birlikte soruşturma başlattı. Jandarma, olayın yaşandığı bölgede arama köpeği ile araştırma yaptı ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı. Yapılan araştırmaların sonucunda Hatice D.'nin evinde 'kan izi' olduğu değerlendirilen çamaşırlar bulundu. Bunun üzerine, Hatice D. ile 4 yakını gözaltına alındı.

5 şüpheli gözaltına alındı

Ekipler, şüpheliler üzerinde yaptığı araştırmalarda, olaya ilişkin kanıtları incelemeye devam ediyor. 5 şüphelinin ifadeleri alınmak üzere jandarma karakolunda tutuluyor. Şu ana kadar bebeğin cesedine ulaşılabilmiş değil, ancak soruşturma süreci devam ediyor.

Henüz kesinleşmemiş olan bu olayda, Hatice D. ve yakınlarının ifadeleriyle birlikte daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor. Ekiplerin, olayın tüm yönlerini ortaya çıkarmak amacıyla çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.