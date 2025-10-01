Turgutlu Belediyesi, vatandaşların ulaşım sorunlarını çözmek ve yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle İkinci Mıntıka Mevkisi’nde yaklaşık 4,5 kilometrelik yol, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nden (DSİ) alınan izinlerin ardından asfaltlanmaya başlandı.

Çalışmalar Yerinde Takip Edildi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran ve Fen İşleri Müdürü Cihan Çakto ile birlikte sahada çalışmaları inceledi. Teknik ekiplerden bilgi alan Akın, yolun iki gün içinde vatandaşların hizmetine açılacağını söyledi.

Başkan Çetin Akın: “Halkımızın ihtiyaç duyduğu her noktada hizmet üretiyoruz”

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Başkan Çetin Akın şu ifadeleri kullandı:

“Uzun zamandır çiftçilerimiz ve üreticilerimiz bu yol üzerinden tarlalarına ve köylerine ulaşımda ciddi sorunlar yaşıyordu. DSİ’den gerekli izinleri aldıktan sonra Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte asfaltlama çalışmalarına başladık. Hedefimiz, iki gün içerisinde yolumuzu hemşehrilerimizin hizmetine sunmak. Söz verdiğimiz gibi halkımızın ihtiyaç duyduğu her noktada hizmet üretmeye, yol sorunlarını çözüme kavuşturmaya devam ediyoruz. Büyükşehirle el ele vererek çok güzel işlere imza atıyoruz.”

Başkan Akın, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya ve tüm ekiplere teşekkür etti.