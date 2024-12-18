İzmir’in Buca ilçesinde, alacağını tahsil edemeyen bir kişi, borçlusunun otomobilini kurşunlayarak büyük bir panik yarattı. Şüphelinin kaçışı güvenlik kameralarına yansıdı, polis ise hızla operasyon başlatarak saldırganı yakaladı.

Olayın ayrıntıları

Olay, 16 Aralık gecesi İzmir’in Buca ilçesinin Hürriyet Mahallesi’nde yaşandı. A.K. adlı vatandaş, aracının kurşunlandığını fark ettiğinde hemen polise başvurdu. Bunun üzerine İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, Suç Analiz Merkezi Amirliği ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın aydınlatılması için kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Güvenlik kameraları şüpheliyi ele verdi

Polis, olay yerine yakın güvenlik kameralarını inceledi ve kurşunlamayı gerçekleştiren kişinin kimliğini tespit etti. Şüpheli olarak belirlenen A.Y. (24), adresi belirlenerek polis tarafından kısa süre içinde yakalandı. Yapılan sorgulamada, A.Y.’nin, alacağını tahsil edemediği A.K.’yi cezalandırmak amacıyla otomobiline saldırı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Cezaevine gönderildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından A.Y., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.