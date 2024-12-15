13 Aralık 2024 Cuma günü saat 20:00’de Pier Sahne’de izleyicilerle buluşacak olan "Bir Erkeğin Sırları", sahne sanatlarına ilgi duyanları keyifli bir akşam geçirmeye davet ediyor. İlgi çekici hikayesiyle dikkat çeken bu tiyatro oyunu, eğlenceli diyalogları ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Pier Sahne’de unutulmaz bir gece

Oyunda erkek dünyasının bilinmeyen yönleri mizahi bir dille ele alınırken, toplumsal cinsiyet dinamiklerine de ince göndermeler yapılıyor. İzleyiciler hem kahkahalarla gülecek hem de karakterlerin yaşamlarına dair düşündürücü bir yolculuğa çıkacak.