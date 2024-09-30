Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) Dünya Ağır Sıklet Şampiyonluğu maçında Anthony Joshua, Wembley Stadyumu'nda 96 bin kişinin izlediği karşılaşmada Daniel Dubois'ya 5. rauntta nakavtla mağlup olmuştu. Bu mağlubiyetin ardından İngiliz Boks Kontrol Kurulu, Joshua'ya 28 gün süreyle ringe çıkma yasağı getirdi.

Yasağın nedeni standart prosedür

İlk etapta şaşkınlıkla karşılanan bu kararın, İngiliz Boks Kontrol Kurulu'nun boksörlerin sağlığını koruma amacıyla uyguladığı standart bir prosedür olduğu ortaya çıktı. Nakavt gibi ağır yenilgiler sonrasında boksörlerin sağlığını korumak amacıyla 28 günlük bir dinlenme süresi tanınıyor.

Bu uygulama, diğer ülkelerde ve UFC gibi organizasyonlarda da sıklıkla görülüyor. Anthony Joshua’nın yasağı 19 Ekim’de sona erecek ve bu tarihten sonra tekrar ringe çıkabilecek.