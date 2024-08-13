İzmir Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'nın kararına göre, pazar günleri kuaförlerin kapalı olacağı duyuruldu.

Esnafa destek

Başkanlığın kararına göre pazar günleri dükkanlarını açmak isteyen esnaf, odaya giderek ıslak imzalı bir izin kağıdı almak zorunda. Alınacak bu izinlerin sadece bir düğün için geçerli olduğunu belirten İzmir Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Şükrü Bilgin, "Vatandaşımız eğer pazar günleri de çalışmak isterse, odaya uğrayarak bizden izin kağıdı alabilir. Aldıkları bu izin kağıdı bir kereye mahsus olarak verilmektedir. Eğer tekrardan gerek görülürse bir kez daha izin kağıdı alarak dükkanlarınızı açabilirsiniz" diye konuştu.

Başkan Bilgin, "Bizlere verilen yönergede izin kağıdı almak isteyen esnafımızdan 201 TL bir ücret tahsil etmemiz gerekiyor. Fakat biz bu ücreti almayarak esnafımıza destek olmak istiyoruz" dedi.

Kurallara uymayanlara para cezası

Kurallara uymayan esnaftın cezaya çarptırılacağının altını çizen Bilgin, "Esnafımızın hafta sonunu kendine ayırmasını ve ailesi ile vakit geçirmesini dileyerek bu uygulamayı kabul ettik. Esnafların şartlarını iyileştirmek için yürürlüğe giren bu yasa, bütün esnaflarımıza hayırlı olsun. Karara uymadan, iş yerlerini hafta sonu da işlettiği belirlenen esnafa para cezası uygulanacağını belirtmek isterim. Bize verilen yetkiye göre, denetimler esnasında kurallara uymayan esnafımıza 10.000 bin TL para cezası kesilecektir" diye aktardı.

Hatice KÖYLÜ/Özel haber