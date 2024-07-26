İzmir’in Kiraz ilçesinde yaşanan küfürleşme nedeniyle çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti. Şüpheli O.A., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay, bölgedeki halkı derinden sarstı.

İzmir'in Kiraz ilçesine bağlı Şemsiler Mahallesi'nde, 37 yaşındaki O.A. ile 48 yaşındaki Adem Çolak arasında iddiaya göre bir küfürleşme nedeniyle tartışma başladı. İki kişinin otomobilde başlayan tartışması, araçtan indiklerinde kavgaya dönüştü. Kavganın şiddetlenmesi üzerine O.A., Çolak'ı sırtından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşlar, Çolak'ı olay yerinin yakınındaki bir evin bahçesinde yaralı halde buldu. Olayın hemen ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Adem Çolak, ambulansla Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, tüm tıbbi müdahalelere rağmen Çolak kurtarılamadı.

O.A.'nın olaydan sonra kaçtığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, şüphelinin izini sürerek Ödemiş ilçesi Çaylı Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Yapılan operasyon sonucu O.A. gözaltına alındı. Şüpheli, Kiraz'daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.