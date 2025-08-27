İzmir Büyükşehir Belediyesi, uzun yıllar Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kullanılan Kültürpark Resim Heykel Müzesi’ni devralarak kente yeni bir sanat galerisi kazandırdı. Modern mimarinin öncülerinden Bruno Taut’un imzasını taşıyan tarihi bina, İzmirli seramik sanatçısı Mehmet Tüzüm Kızılcan’ın adıyla sanatseverlerin hizmetine açıldı.

Açılış Fuarla Birlikte

Yeni galerinin açılışı, 94. İzmir Enternasyonal Fuarı ile eş zamanlı olarak yapıldı. Galeri, uluslararası dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu’nun “İzmir’i Özledim” sergisi ile Mehmet Nuri Göçen Vakfı’nın Uluslararası Seramik Çalıştayı Koleksiyonuna ev sahipliği yapmaya başladı.

Açılışa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay’ın yanı sıra belediye bürokratları, sanatçılar ve çok sayıda sanatsever katıldı. Başkan Tugay, “Bu şehirde doğmuş iki değerli sanatçının konuşmasını gururla dinledim. İzmir, sanatın ve sanatçının şehri olacak” dedi.

Tugay: “Çalışmaya Devam Edeceğiz”

Tarihi binanın yeniden kente kazandırılmasının önemine değinen Tugay, “Uzun süre atıl duran bu yapıyı İzmir’e kazandırmak için çalıştık. Bizim işimiz çok, zaman hızlı akıyor. Eğer yarışacaksak; iyilik, doğruluk, sanat ve barış için yarışmalıyız. İzmir’i her gün daha iyi bir hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Sanatçılardan Duygusal Mesajlar

Adını taşıyan galerinin açılışında konuşan Mehmet Tüzüm Kızılcan, “İzmir’de adıma bir sanat galerisi açılması bana verilebilecek en büyük armağan” dedi. Dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu ise “Yıllar sonra doğduğum şehirde eserlerimle yer almak beni gururlandırıyor. İzmir, mutlu insanların şehri” diye konuştu.

Sergiler Ziyarete Açıldı

“İzmir’i Özledim” sergisi, 22 özgün eserle 31 Ekim’e kadar gezilebilecek. Güzelbahçe’de Modern ve Güvenli Ulaşım Ağı Oluştu İçeriği Görüntüle

Uluslararası Seramik Çalıştayı Koleksiyonu, 9 Eylül’e kadar fuar kapsamında, sonrasında ise 31 Ekim’e kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Böylece İzmir, tarihi bir sanat mekânını yeniden kültür yaşamına kazandırırken, hem yerel hem uluslararası sanatçıları aynı çatı altında buluşturmuş oldu.