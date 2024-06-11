Gıda Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Sedat Ildız, İl Müdürü Mustafa Şahin ve diğer yetkililerin katılımıyla yapılan incelemelerde, vatandaşların sağlıklı ve güvenli kurbanlık hizmeti alabilmesi için tüm önlemler gözden geçirildi.

Halkımız güvenle kurbanlık alabilecek

Gıda Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Sedat Ildız, denetimler sırasında yaptığı açıklamada, “Kurban Bayramı süresince halkımızın sağlıklı ve güvenli kurbanlık et temin edebilmesi için denetimlerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Üreticilerimizle bir araya gelerek sorunlarını dinliyor ve çözüm önerileri sunuyoruz. Denetimlerimizde, kurbanlık hayvanların sağlık durumlarından kesim koşullarına kadar birçok önemli noktayı gözden geçiriyoruz. Amacımız, bayram boyunca halkımızın gönül rahatlığıyla kurban ibadetini gerçekleştirebilmesi.” dedi.

Tüm tedbirler alındı

İl Müdürü Mustafa Şahin ise, “Bayram boyunca vatandaşlarımızın hijyenik koşullarda kurban ibadetini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ekiplerimizle sahadayız ve tüm denetimleri hassasiyetle gerçekleştiriyoruz. Kurbanlık hayvanların uygun koşullarda satışı ve kesimi için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Üreticilerimizle yaptığımız görüşmelerde, onların taleplerini ve önerilerini dikkate alarak, daha iyi hizmet sunmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Denetimlerin detayları

Denetimler sırasında, hayvanların kurbanlık için uygunluğu, pasaport ve nakil belgeleri, pazar yerlerinin hayvan refahına uygunluğu, kesim yerlerinin hijyen koşulları ve genel düzenlemeler incelendi. Üreticilere, hayvanların beslenmesi, sağlık kontrolleri ve kesim süreçleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca, vatandaşlara kurbanlık hayvan seçerken dikkat etmeleri gereken hususlarda bilgi verildi.

Bayram boyunca denetimler sürecek

İl Müdürlüğü personelleri, Kurban Bayramı boyunca denetimlerini aralıksız sürdürecek. Halk sağlığını korumak ve bayramın huzur içinde geçmesini sağlamak için tüm önlemler titizlikle uygulanacak. Bu incelemelerin, kurbanlık hizmetlerinin kalitesini artırmada önemli bir rol oynaması bekleniyor.