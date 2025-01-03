Birlik Sağlık Sen ve Birlikte Yerel Sen üyeleri, memur maaşlarına yapılması planlanan yüzde 11.55'lik zammı protesto etmek amacıyla Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplandı. Eylemciler, zammın yetersiz olduğunu vurgulamak için sembolik olarak bir piknik tüpü üzerinde helva kararken, memurların giderek artan yoksullaşmasını protesto ettiler.

Birlik Sağlık Sen Başkanı Ahmet Doğruyol, eylemde yaptığı konuşmada, Temmuz ayında memurlara verilen yüzde 19.3'lük zammın yeterli olmadığını ve Ocak ayı için açıklanan yüzde 11.55’lik zammın ise ekonomik gerçeklerden uzak olduğunu dile getirdi. Doğruyol, “Açlık sınırı 22 bin TL, yoksulluk sınırı ise 69 bin TL’ye yükselmişken, yüzde 11.55’lik zam, memurları daha da fakirleştirecek” dedi.

"Yoksulluğa ve açlığa sürükleniyoruz"

Başkan Doğruyol, mevcut ekonomik koşulların memurların yaşam standartlarını ciddi şekilde düşürdüğüne dikkat çekti. 2002 yılında en düşük memur maaşı ile 14,5 çeyrek altın alınabilirken bugün ancak yarısının alınabildiğini belirten Doğruyol, “Memurların alım gücü her geçen gün eriyor. 2025 yılı Ocak ayında yapılması planlanan yüzde 15.75’lik maaş zammı ise memur ve emekliyi açlığa ve sefalete sürükleyecek” diye konuştu.

"Vergi dilimleri sabitlenmeli"

Doğruyol, ayrıca memura yapılacak zammın kısa sürede vergi dilimleriyle geri alındığını belirterek, “Vergi dilimlerinin yüzde 15 olarak sabitlenmesi elzemdir. Bu şekilde, memurun maaşı üzerindeki yük hafifletilmeli” ifadelerini kullandı. Memur sendikalarının, bu zam oranlarının ekonomik gerçeklerle uyuşmadığını ve memurun alım gücünü iyice düşürdüğünü savunarak yaptıkları bu eylemle hükümete çağrıda bulundukları görüldü.