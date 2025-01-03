Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Necip Fazıl Kısakürek'in, Ayasofya'nın açılacağına dair öngörüsüne dikkat çeken Erdoğan, "Eliyle Ayasofya'yı göstererek 'bir gün açılacak, bir gün açılacak' diyordu. Allah'a hamdolsun üstad ufku böyle açık bir insandı, oradan o şekilde haykırırken takdim etmek bize nasip oldu, açmak da bu fakire nasip oldu" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Necip Fazıl'ın milletin ruh kökünü savunarak, İslam'ın bu topraklarda kökleşmesini sağladığını belirtti. Üstadın cesur duruşu ve mücadeleci ruhuyla Anadolu'nun evlatlarına yol gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, Necip Fazıl'ın şair ve mütefekkir kimliğiyle de fikir ve kültür dünyasına katkılar sunduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı, bu toprakların ilim, hikmet ve erdemle şekillendiğini belirterek, bu hakikati yalnızca nasipli olanların anlayabileceğini dile getirdi. Ödül töreni için seçilen şairler ve fikir emekçilerine teşekkür eden Erdoğan, Necip Fazıl'ın şiirlerinin medeniyetimizin önemli birer dipnotu olduğuna da değindi.