Menderes Caddesi’nde ağaç devrilmesi sonucu cadde iki yönlü olarak trafiğe kapandı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin ağacı kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, güzergahı kullanacak sürücülere alternatif yolları tercih etmeleri konusunda uyarıda bulundu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından trafiğin yeniden açılacağı bildirildi.

Gelişmeler takip edilmekte olup, trafik durumu hakkında ilerleyen saatlerde yeni bilgiler paylaşılacak. Yol kullanıcılarının dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları rica ediliyor.