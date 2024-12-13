Futbol yorumcusu Ümit Davala, Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’nde Malmö ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maç hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Asist Analiz’de konuşan Davala, özellikle Hakim Ziyech’in performansına ve takım içindeki rolüne dikkat çekti.

Ziyech'in takımdaki durumuna değinen Ümit Davala, yıldız futbolcunun ayrılığı düşündüğünü şu ifadelerle dile getirdi:

"Ziyech oynama niyetinde değil, devre arasını bekliyor. Herkesin tanıdığı bir oyuncu. Adana Demirspor’a giden Yunus Akgün, 38 yaşındaki Mertens, formu düşen Barış Alper’i kesemiyorsun. Ne zaman oynayacaksın?"

Jelert ve Batshuayi eleştirisi

Ümit Davala, Malmö maçında Galatasaray’ın yeni transferi Elias Jelert’in performansına da değindi. 9 milyon euroluk yatırım yapılan oyuncunun maç eksiği bulunduğunu vurgulayan Davala, "Çok maç eksiği var ve eleştiri aldı. Ancak oynadıkça daha iyi bir seviyeye gelebilir" dedi.

Davala ayrıca Michy Batshuayi’nin performansını da eleştirerek, "3. forvet olduğu zaten buradan belli. Daha fazlasını vermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Ziyech için kritik dönem

Hakim Ziyech’in Galatasaray’daki geleceği belirsizliğini koruyor. Yıldız futbolcunun, takımda istediği forma şansını bulamaması nedeniyle devre arasında ayrılabileceği konuşuluyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise Ziyech’in durumunun nasıl netleşeceğini merakla bekliyor.