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Meclis üyeleri, Merih Demiral'in bu hareketini onurlandırmak amacıyla, futbolcunun İzmir'de bir heykelinin yapılması önergesini oy birliğiyle kabul etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İZBB), ağustos ayı olağan meclis toplantısında önemli bir karara imza attı. Toplantıda, UEFA Disiplin Kurulu tarafından EURO 2024'te Avusturya karşısında sergilediği hareket nedeniyle Merih Demiral'a verilen 2 maç cezası gündeme geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, EURO 2024'ün son 16 turundaki Avusturya maçında yaptığı "bozkurt" hareketi nedeniyle UEFA tarafından 2 maç ceza verilen milli futbolcu Merih Demiral 'in heykel ini İzmir'e dikme kararı aldı.

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