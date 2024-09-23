Efeler Ligi'nde geçen sezonu 6. sırada tamamlayarak doğrudan Avrupa kupalarına katılamayan Arkas Spor, Balkan Kupası'nda şampiyon olarak Avrupa arenasına dönmeyi başardı. Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenen turnuvada İzmir temsilcisi, B Grubu'nda önce Romanya ekibi Steaua Bükreş'i 3-1, ardından Sırbistan temsilcisi Radnicki Kragujevac'ı 3-2 mağlup etti. Finalde ise Bulgaristan takımı Beroe 2016'yı 3-0 yenerek kupayı kazandı.

Alexandros Nikolaidis Spor Salonu'nda oynanan finalde Arkas Spor, setleri 25-22, 25-15 ve 25-18 kazanarak şampiyonluk sevinci yaşadı. Bu sonuçla, Arkas Spor adını CEV Challenge Kupası'na yazdırdı.

Avrupa'daki 20. sezon

Avrupa'daki 20. sezonunu geçirecek olan Arkas Spor, daha önce 2008-09 sezonunda Challenge Kupası'nı kazanarak bu başarıya ulaşan ilk Türk erkek voleybol takımı olmuştu. Aynı kupada 2011'de de final oynayan İzmir ekibi, bu yıl Challenge Kupası'na üçüncü kez katılacak. Arkas Spor'un 32'li finaller turundaki rakibi Finlandiya'dan AKAA Volley olacak. İlk karşılaşma, 15 Ekim'de deplasmanda oynanacak.