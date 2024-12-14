İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Halide Edib Adıvar Caddesi üzerinde yer alan 3 Yol Meydanı istikametinde metro çalışmaları nedeniyle önemli bir trafik düzenlemesi yapılmış durumda. Çalışmalar nedeniyle trafik, Kirazoğlu Petrol Ofisi'ne kadar karşı şeritten iki şerit olarak sağlanırken, bu noktadan Karabağlar yönüne tek şerit ile devam ediliyor.

Çalışma alanı ve trafik düzenlemesi

Metro çalışmaları nedeniyle Halide Edib Adıvar Caddesi'nde trafik akışı, Karabağlar yol ayrımından itibaren değiştirildi. Kirazoğlu Petrol Ofisi'ne kadar iki şerit olarak sağlanan trafik, bu noktadan sonra tek şerit olarak devam ediyor.

Güvenlik önlemleri ve uyarılar

İzmir Büyükşehir Belediyesi, güvenlik önlemleri alarak yol kullanıcılarının güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri almış durumda. Trafik düzenlemesine uymayan araçlar için denetimler yapılırken, sürücülere dikkatli olmaları önerilmektedir.

Çalışmanın tamamlanma zamanı

Metro çalışmasının saat 00:00'da tamamlanması planlanmakta olup, çalışmalar bitiminde trafik akışı eski düzenine dönecek. Yol kullanıcılarının, belirtilen süreye kadar güzergahı kullanırken dikkatli olmaları önemlidir.