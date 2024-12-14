Sosyal yardımlarını üç kat artıran Kuşadası Belediyesi, kasım ve mart ayları arasında kent genelinde yaptığı budama çalışmalarından elde edilen ağaç atıklarını yakacak oduna çeviriyor. Budama işlemleri sonucu oluşan dallar, kurumuş kökler ve gövdeler, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince toplanarak Kadınlar Denizi Mahallesi’ndeki çalışma merkezine götürülüyor. Burada soba boyutlarında kesilen ağaç atıkları paketlenerek hazır hale getiriliyor.

Başvurular güvercin masa üzerinden

Kışlık odun ihtiyacı olan aileler, Güvercin Masa’ya başvurarak ya da muhtarlıklar aracılığıyla destek talebinde bulunabiliyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, başvuruları değerlendirerek belirlenen adreslere yakacakları ulaştırıyor.

Sosyal yardımlar devam ediyor

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, kış boyunca yakacak desteğinin süreceğini belirtti. Suvari, "Belediye Başkanımız Ömer Günel’in sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yardımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yakacak desteğine ek olarak gıda kolisi dağıtımlarımız da devam ediyor. Ayrıca önümüzdeki dönemde ihtiyaç sahibi ailelere soba yardımı yapmayı planlıyoruz" dedi.

Suvari, çevreyi koruma ve atıkları değerlendirme yaklaşımının önemine dikkat çekerek, "Ekonomik krizin vatandaşlar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için çalışıyoruz. Çevreci projelerimizle sosyal yardımları birleştirerek hem doğayı koruyor hem de ihtiyaç sahiplerine destek oluyoruz" diye konuştu.