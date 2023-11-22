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İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) Meclisi kasım ayı olağan toplantısı beşinci birleşimi Başkan Tunç Soyer idaresinde Kültürpark'taki belediye meclis salonunda gerçekleştirildi.

Oturumun gündem dışı konuşmaları bölümünde söz alan AK Partili Meclis Üyesi Çile Özkul, "Toplantıya geç kaldım. Kemalpaşa’dan yola çıktım. Trafik çok yoğundu ve en hızlı toplu taşıma olarak metroyu kullanayım dedim. Bir anons yapıldı ‘Seferlerimiz aralıklı olarak devam edecektir’ diye. Metro A.Ş. ise sosyal medya hesabından aksamalar düzeltildi diye gönderi paylaşmış. Hiçbir şey düzeltilmemiş. Eğer biz bu şehrin ulaşım ağını hala düzeltemiyorsak ve sizin de ulusalda bahsettiğiniz mutfaktan salona geçtiğiniz çalışmalarınız vahim durumdadır. Biz ulaşımı bile randımanlı sağlayamıyorsak… Ben bu konuda üzüntülerimi dile getirmek istiyorum. Ben belediyenin birçok projesine katıldım. Anladım ki reelde uygulanamıyor" dedi.

"BU TÜR DURUMLAR HER YERDE OLUR"

AK Partili Meclis Üyesi Çile Özkul’un eleştiri üzerine açıklamalarda bulunan Başkan Soyer ise “Bu tür durumlar her yerde olur. Paris metrosunda da olur, New York’ta da olur. Önemli olan rutinde problem olmaması… Şu anda İzmir tarihinde ilk defa üç raylı sistem hattı inşaatı devam ediyor. İzmir tarihinde böyle bir şey yaşanmadı. Buca Metrosu devam ediyor, Narlıdere Metrosu 7 Şubat’ta, Çiğli Tramvayı 14 Şubat’ta açılacak. Üç ayrı raylı sitem çalışması, inşaatı devam ediyor. Bunlar büyük yatırımlar. Çiğli Tramvayı 183 milyon Euro, Narlıdere Metrosu 287 milyon Euro, Buca Metrosu 765 milyon Euro… Bunların tamamı İZBB’nin kendi bütçesiyle, yurtdışından yarattığı finansman imkanlarıyla başka hiçbir destek olmaksızın yapılan yatırımlardır” diye konuştu.