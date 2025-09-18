İzmir Metro’nun Poligon durağında bugün öğleden sonra bir intihar girişimi yaşandı. Olay nedeniyle seferler kısa süreliğine durduruldu ve metro hattında yoğunluk oluştu.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre intihar vakası saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Seferlerde aksama ve yolcu yoğunluğu

Olay nedeniyle metro seferleri bir süre durduruldu. Seferlerin durması metro hattında yoğunluk oluşmasına neden oldu. Yetkililer, yolcuların mağduriyet yaşamaması için gerekli önlemleri aldı.

Yetkililerin açıklaması

İzmir Metro yetkilileri, seferlerin kontrollü şekilde yeniden başladığını ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirtti. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.