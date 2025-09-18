Soma’da, uzun yıllardır toprak yol olarak kullanılan eski Savaştepe Yolu, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Soma Belediyesi’nin ortak çalışmasıyla modern bir görünüme kavuştu. 6 kilometrelik güzergâhta emülsiyonlu sathi kaplama çalışması yapılarak, bölge halkının güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmesi sağlandı.

Özellikle kırsal mahalleler için büyük önem taşıyan yolun yenilenmesi, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ile birlikte mahalleye giderek çalışmaları yerinde inceledi ve bölge halkıyla bir araya geldi.

Başkan Dutlulu: “Ulaşım sorunlarını tek tek çözeceğiz”

Manisa genelinde yol yatırımlarına öncelik verdiklerini vurgulayan Başkan Besim Dutlulu, çalışmaların kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar için büyük önem taşıdığını belirtti.

Başkan Dutlulu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Eski Soma-Savaştepe yolu, özellikle kırsal mahallede yaşayan vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı bir güzergâhtı. Muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alarak, doğru bir yatırım yaptığımızı yerinde gördük. İlçe ve büyükşehir belediyesi olarak kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl eksik kalan yolları tamamlayarak, tek kat yapılan yerlerde ikinci kat asfalt çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Manisa’nın ve ilçelerimizin ulaşımla ilgili sorunlarını tek tek çözeceğiz.”

Nazım Yavuz Caddesi’nde inceleme

Başkan Dutlulu, Soma ziyaretinde geçtiğimiz ay sıcak asfaltla yenilenen Kurtuluş Mahallesi Nazım Yavuz Caddesi’ni de inceledi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Dutlulu, ihtiyaç duyulan her noktada asfalt çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.

Başkan Okur: “Vatandaşlarımız rahat bir nefes aldı”

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, yıllardır toprak yol olarak kullanılan güzergâhta yapılan çalışmanın bölge halkı için büyük bir hizmet olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Bu yolun bozuk olması nedeniyle vatandaşlarımızdan çok sayıda şikâyet alıyorduk. Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle birinci kat asfaltı tamamladık. Önümüzdeki asfalt sezonunda ikinci kat çalışmasını da yaparak yolu tamamen modern bir hale getireceğiz. Emeği geçen herkese, özellikle de Başkanımız Besim Dutlulu’ya teşekkür ediyorum.”

Yapılan çalışmalarla birlikte bölgedeki ulaşımın güvenliği artırılırken, vatandaşların yıllardır yaşadığı toz ve çamur sorunu da ortadan kaldırılmış oldu. Soma ve çevre mahallelerde asfaltlama çalışmalarının önümüzdeki süreçte de devam edeceği bildirildi.