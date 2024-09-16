İzmir'in Bayraklı ilçesinde minibüs şoförü Doğukan Akgün'ü (28) silahla vurarak öldüren zanlı A.Y. (19), polis ekiplerinin takibiyle yakalandı. Olay, 12 Eylül akşamı Evka 3 Mahallesi'ndeki yolcu minibüsü son duraklarında meydana geldi. Doğukan Akgün, minibüsünün içinde bulunduğu sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Güvenlik kameralarını inceleyen Cinayet Büro ekipleri, zanlının kimliğini belirleyerek Menderes ilçesi Gümüldür Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ile yapılan ortak operasyon sonucu, zanlı A.Y. suç aleti tabanca ile birlikte kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan A.Y., ifadesinde silahın yanlışlıkla ateş aldığını ve cinayeti yanlışlıkla işlediğini belirtti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet anı kameralarda

Olayın güvenlik kamerası görüntülerinde, A.Y.'nin minibüse bindiği ve Doğukan Akgün ile kısa bir konuşmanın ardından tabancasını çıkararak ateş ettiği anlar kaydedildi.