Seçim öncesinde adaylar kampanyalarını yürüttü, projelerini tanıttı ve vaatlerini sınıf arkadaşlarına anlattı. Etkinlik kapsamında profesyonel seçim süreçleri örnek alınarak özel oy pusulaları hazırlandı, seçim kabini kuruldu ve oy kullanma işlemi için mühürler temin edildi.

Ayaz Eren Okul Temsilcisi Seçildi

Seçim günü heyecan doruktaydı. Sandık başına giden öğrenciler, oylarını kullanarak tercihlerini belirtti. Toplam 620 oyun 112'sini alan 4/D sınıfı öğrencisi Ayaz Eren, okul temsilcisi seçilmeyi başardı. Ayaz, arkadaşlarının güvenini kazanmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bana oy veren ya da vermeyen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hepimizin sesi olacağım ve okulumuz için çalışacağım" dedi.

Demokrasi Eğitimi Erken Yaşta Başladı

Okul Müdürü Veysel Öztürk, yapılan seçimlerin öğrenciler için önemli bir deneyim olduğunu vurguladı. Öztürk, "Bu süreç, öğrencilerimizin bireysel haklarını kullanma bilincini artırdı. Aynı zamanda toplumsal sorumluluk ve demokrasi kültürünü öğrenmeleri açısından çok değerli bir fırsat sundu" ifadelerini kullandı.

Barbaros Hayrettin İlkokulu’nda gerçekleştirilen bu etkinlik, miniklerin demokratik süreçlere aktif katılımını teşvik ederken, geleceğin bilinçli bireylerini yetiştirme yolunda anlamlı bir adım oldu.