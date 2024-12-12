Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “Türkiye, dünya İHA pazarının yüzde 65'ini sahip. Baykar tek başına bu pazarın neredeyse yüzde 60’ına sahip” diyerek, şirketinin sektördeki büyük başarısını vurguladı. Bayraktar, Türkiye'nin insansız hava aracı (İHA) üretimindeki güçlü konumunu açıklarken, Baykar'ın son yıllarda dünya çapında en büyük İHA şirketi olduğunu belirtti.

Bayraktar İHA'larından Bayraktar TB3’e başarı

Baykar, ilk İHA'sını 2004 yılında geliştirerek, Türkiye’nin savunma sanayisinde önemli bir adım attı. 2007 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) giren Bayraktar Mini İHA’dan sonra, 2014’te üretilen Bayraktar TB2 dünya çapında büyük bir üne kavuştu. Son olarak, 2023’te Bayraktar TB3, kısa pistli gemilerden kalkış yapabilen ilk SİHA olarak önemli bir teknolojiye imza attı. Bayraktar, “Bayraktar TB2, dünyada en fazla ülkeye ihraç edilen SİHA unvanını taşıyor” diyerek, şirketin küresel pazardaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yapay zeka ve geleceğin teknolojilerine yatırım

Baykar, yalnızca İHA üretimiyle değil, aynı zamanda yapay zeka ve ileri teknoloji alanlarında da dev yatırımlar yapıyor. Selçuk Bayraktar, KIZILELMA uçağının gelişiminin yanı sıra, yapay zeka projelerine de büyük önem verdiklerini belirtti. Bayraktar, Türkçe özelinde geliştirdikleri dil modeli T3 AI ile ilgili çalışmaları hakkında, “Bir yıl önce başladığımız bu projeyle, yapay zekayı uçaklarımızda daha verimli kullanmayı hedefliyoruz” dedi.

Fergani ve Baykar’ın uzay vizyonu

Bayraktar, Baykar’ın geleceğe dönük vizyonunu da paylaştı. “KIZILELMA sonrası ne olacak?” sorusunu cevaplayan Bayraktar, Baykar’ın uzay teknolojileri alanındaki Fergani girişimini kurarak, sektördeki liderliğini sürdüreceğini belirtti. Baykar, dünya genelindeki gelişmiş hava araçlarının üretiminde lider konumunu pekiştirmeye kararlı.

Take Off İstanbul'da ödüller sahiplerini buldu

Take Off İstanbul etkinliğinde, Baykar’ın başarılarıyla paralel olarak ödüller sahiplerini buldu. Etkinlikte Novus, Büyütech, Nanomik ve Nanocycle gibi yenilikçi şirketler, 250 bin dolarlık ödülleri kazandı.