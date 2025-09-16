İzmir merkezli 4 ilde terör örgütü MLKP’ye yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. 5 şüpheli tutuklanırken, 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis firari 2 şüpheliyi arıyor.

İzmir merkezli MLKP operasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü MLKP’ye ve bağlantılı yapılanmalar olan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ile Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) bünyesinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Eş zamanlı operasyonla 18 kişi yakalandı

12 Eylül’de İzmir, İstanbul, Gümüşhane ve Adıyaman’da düzenlenen eş zamanlı operasyonla 18 şüpheli yakalandı. Operasyon sırasında zanlıların evlerinde ve ESP İzmir il binasında yapılan aramalarda yasaklama kararı bulunan kitap, dergi, cep telefonu, harddisk ve laptop gibi çok sayıda materyal ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 5’i tutuklanırken, 13 kişi yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin, firari olan 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.