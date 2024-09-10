İzmir ve İstanbul’da, Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) ve onunla bağlantılı Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu’na (SGDF) yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmalar çerçevesinde, MLKP'nin eylem ve faaliyetlerini destekleyen 4 şüpheli gözaltına alındı.

4 Şüpheli gözaltında

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, SGDF’nin eski eş başkanının da yer aldığı 4 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.