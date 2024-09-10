Ege Üniversitesi (EÜ) Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü (TDAE), Türkoloji alanında lisansüstü eğitim veren, Türk dünyasının kültürel ve sosyal dinamiklerine dair kapsamlı araştırmalar yürüten önemli bir akademik merkez olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Türkçe Öğretim Birimi ile Türkçe eğitimi de veren enstitü, Türk halklarının dili, edebiyatı, tarihi, kültürü ve siyasal yapıları üzerine yürüttüğü çalışmalarıyla uluslararası alanda önemli bir yere sahip.

“Enstitümüz bilim diplomasisine katkı sağlıyor”

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Abdullah Temizkan ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Fatih Sansar’ı makamında ağırlayarak başarılar diledi. Prof. Dr. Budak, “Enstitümüz, tam akredite, öğrenci odaklı bir araştırma üniversitesi olarak uluslararasılaşma misyonu doğrultusunda önemli çalışmalar yapıyor. Hem lisansüstü eğitim veriyor hem de Türkçe öğretimi sağlıyor. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’nün bilim diplomasisi yürüterek üniversitemize nitelikli katkı sunacağına inanıyorum” dedi.

30 yıllık bilimsel miras

1992 yılında kurulan Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Ege Üniversitesi’nin en köklü akademik kurumlarından biri olarak öne çıkıyor. Türkoloji alanındaki alt disiplinlerde yürütülen lisansüstü programların yanı sıra, uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalarla Türk dünyasına dair literatüre önemli katkılar sunuyor. Enstitü Müdürü Prof. Dr. Abdullah Temizkan, “Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk halklarının edebiyatı, tarihi ve kültürel değerlerine yönelik çalışmalar yaparak, Türk dünyasının geleceğine ışık tutuyor” dedi.

“Türkiye ve Türk dünyasının önemi artıyor”

Prof. Dr. Temizkan, dünyada yaşanan dönüşümlerin Türkiye ve Türk dünyasının önemini artırdığına dikkat çekerek, “Enstitümüz, Türk dünyasının bilimsel perspektifini geliştirmek ve yeni projeler üretmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Türkoloji enstitüleri ve uluslararası Türk dünyası kurumlarıyla ortak projeler yürütmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Bilimsel bilgiyi topluma aktarma misyonu

Enstitü, üretilen bilimsel bilgiyi topluma aktarma misyonuyla panel, konferans, çalıştay ve sempozyum gibi etkinlikler düzenleyerek entelektüel bir toplum yaratmayı hedefliyor. Ayrıca, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında sürdürülebilir enerji projeleri geliştirmeyi de amaçlıyor.

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, sadece bir akademik kurum olmanın ötesinde, Türk dünyası ile ilgili sorumluluklar üstlenen ve çözüm üreten bir kimliğe sahip. Bu vizyonla, disiplinler arası çalışmalara ağırlık vererek Türk dünyası ve Türkiye’nin menfaatlerine yönelik projeler yürütmeye devam ediyor.