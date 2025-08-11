

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nın Mobil İstihdam Aracı, iş arayanlarla işverenleri buluşturmak amacıyla her ay farklı bir ilçede hizmet vermeye başladı. Ağustos ayı boyunca Buca Hasanağa Bahçesi’nde konumlanan araç, iş başvurusu, özgeçmiş hazırlama, mülakatlara hazırlık ve kariyer danışmanlığı gibi birçok hizmeti ücretsiz olarak sunuyor.

Hizmet Buca’dan başladı

Mobil İstihdam Aracı, Meslek Fabrikası bünyesindeki İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimi kapsamında hayata geçirildi. Aracın ilk durağı Buca Hasanağa Bahçesi oldu. Salı ve perşembe günleri 11.00-16.00 saatleri arasında hizmet veren araç, ay boyunca burada kalacak. Daha sonra Gaziemir, Bornova ve Karabağlar başta olmak üzere İzmir’in 30 ilçesinde farklı noktalarda hizmet sunacak.

İş arayanlara yerinde destek sağlanıyor

Mobil İstihdam Aracı’nda, iş arayan yurttaşlara özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, iş alanlarına yönlendirme ve kariyer danışmanlığı gibi konularda destek veriliyor. Uygun nitelikteki adaylar, doğrudan işverenlerle buluşturularak istihdama kazandırılıyor.

“30 ilçeye ulaşacağız”

Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı, “İş arayanları işverenlerle buluşturmak için hem merkezde hem de sahada çalışıyoruz. Dijital ortamdan uzak duran yurttaşlara ulaşmak amacıyla Mobil İstihdam Aracı’nı hizmete sunduk. Başvuru için aracımızı ziyaret etmek yeterli. Bu hizmetle 4 bin kişiyi işverenlerle buluşturduk. Hedefimiz bu sayıyı artırmak” dedi.

Umut veren bir proje

Aracı ziyaret eden 27 yaşındaki Selver Koçbaba, iş bulma umudunun bu proje sayesinde arttığını belirtti. “Gençlerin geleceğe dair umudu kalmadı ama bu tarz projeler moral veriyor” dedi.

45 yaşındaki Sevda Bayındır ise eşini kaybettikten sonra geçimini sağlamak için destek arayışına girdiğini söyleyerek, “İlk kez böyle bir destekle karşılaştım. İnşallah herkes istediği işe kavuşur” diye konuştu.

Yabancı katılımcılar da memnun

Cezayirli Mohamed Abdelhafid Benabdeallah, “Ülkemde böyle bir hizmet yok. Bu projeyi çok beğendim” diyerek dört dil bildiğini ve iş arayışında olduğunu ifade etti.

Muhtarlar projeye destek veriyor

Buca Muhtarlar Derneği Başkanı Eren Korkmaz, “Vatandaşlarımızı yönlendiriyoruz. Geri dönüşler olumlu oldukça biz de mutlu oluyoruz” sözleriyle projeye destek verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mobil İstihdam Aracı ile işsizliğe karşı yerinde çözüm üretmeye ve kentteki istihdam olanaklarını genişletmeye devam ediyor.



