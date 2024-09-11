Gece yarısı motorin fiyatlarına yapılan büyük indirimle İstanbul'daki litre fiyatı 41,73 TL'ye düştü. İzmir'de motorin 42,66 TL, Ankara'da ise 42,14 TL'den satılmakta. Bu gelişme, motorin fiyatlarının uzun bir aradan sonra 42 TL'nin altına inmesi anlamına geliyor.

Brent petrol fiyatları düşüşte

Brent petrolün varil fiyatı 71 dolara geriledi. Petrol fiyatlarındaki bu düşüş, motorin fiyatlarını doğrudan etkiledi. Gece yarısı gelen indirim, brent petrolün varil fiyatındaki bu azalmanın akaryakıt fiyatlarına yansıması olarak değerlendiriliyor.

Benzin ve LPG fiyatlarında yeni gelişmeler bekleniyor

Motorin fiyatlarındaki bu düşüş, benzin ve LPG fiyatlarına yönelik beklentileri de artırdı. Cuma günü benzine 1,83 TL indirim yapılmıştı, ancak kısa vadede benzin fiyatlarında yeni bir indirim öngörülmüyor. LPG fiyatlarında ise mevcut bir değişiklik söz konusu değil.