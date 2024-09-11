Hem yaptığı transferler ile hem de saha içerisinde gösterdiği performansla başarılı bir giriş yapan Beşiktaş, kadrodaki revizyonuyla dikkat çekiyor. Yaz transfer döneminde Rafa Silva, Ciro Immobile, Gabriel Paulista gibi yıldızları katan siyah beyazlılar da yönetim, teknik direktör ile koordineli çalışmanın meyvelerini topluyor. Kadroda düşünülmeyen isimlerden birçoğu ile yolları ayıran Beşiktaş'ta ayrılıklar sürmeye devam edecek gibi gözüküyor.

Bu sezon tam 28 futbolcuyu göndererek bir rekora imza atan Beşiktaş önemli bir maaş yükünden kurtuldu. Kartal, kadroda düşünülmeyen Amartey ve Chamberlain’i de gönderirse bu rakam 30’a çıkacak.

Beşiktaş'ın bu sezon gönderdiği isimler;

Jackson Muleka - Al-Kholood(K)

Tayfur Bingöl - Eyüpspor(K)

Valentin Rosier - Leganes

Rachid Ghezzal- Kulüpsüz

Omar Colley- PAOK

Umut Meraş - Eyüpspor

Vincent Aboubakar- Hatayspor

Utku Yuvakuran- Tuzlaspor

Ante Rebic - Lecce

Amir Hadziahmetovic - Çaykur Rizespor(K)

Emrecan Uzunhan - Antalyaspor

Demir Ege Tıknaz - Rio Ave(K)

Kerem Atakan Kesgin - Bandırmaspor

Cenk Tosun - Fenerbahçe

Necati Bilgiç - Kastamonuspor

Javi Montero - Racing

Gökhan İnler - Kariyer sonu

Ajdin Hasic - Cracovia

Badra Cisse- KF Llapi

Azad Demir - Batman Petrol(K)

Emrecan Bulut - Çaykur Rizespor

Bilal Ceylan- Serik Belediye

Abdülmecid Dönmez - Adana FK(K)

Halil Çiçek - Niğde Belediyespor

Aytuğ Kömeç - IMT Belgrad(K)

Ahmet Gülay- Balıkesirspor

Erdoğan Kaya- Kırklarelispor