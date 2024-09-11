Hem yaptığı transferler ile hem de saha içerisinde gösterdiği performansla başarılı bir giriş yapan Beşiktaş, kadrodaki revizyonuyla dikkat çekiyor. Yaz transfer döneminde Rafa Silva, Ciro Immobile, Gabriel Paulista gibi yıldızları katan siyah beyazlılar da yönetim, teknik direktör ile koordineli çalışmanın meyvelerini topluyor. Kadroda düşünülmeyen isimlerden birçoğu ile yolları ayıran Beşiktaş'ta ayrılıklar sürmeye devam edecek gibi gözüküyor.
Bu sezon tam 28 futbolcuyu göndererek bir rekora imza atan Beşiktaş önemli bir maaş yükünden kurtuldu. Kartal, kadroda düşünülmeyen Amartey ve Chamberlain’i de gönderirse bu rakam 30’a çıkacak.
Beşiktaş'ın bu sezon gönderdiği isimler;
- Jackson Muleka - Al-Kholood(K)
- Tayfur Bingöl - Eyüpspor(K)
- Valentin Rosier - Leganes
- Rachid Ghezzal- Kulüpsüz
- Omar Colley- PAOK
- Umut Meraş - Eyüpspor
- Vincent Aboubakar- Hatayspor
- Utku Yuvakuran- Tuzlaspor
- Ante Rebic - Lecce
- Amir Hadziahmetovic - Çaykur Rizespor(K)
- Emrecan Uzunhan - Antalyaspor
- Demir Ege Tıknaz - Rio Ave(K)
- Kerem Atakan Kesgin - Bandırmaspor
- Cenk Tosun - Fenerbahçe
- Necati Bilgiç - Kastamonuspor
- Javi Montero - Racing
- Gökhan İnler - Kariyer sonu
- Ajdin Hasic - Cracovia
- Badra Cisse- KF Llapi
- Azad Demir - Batman Petrol(K)
- Emrecan Bulut - Çaykur Rizespor
- Bilal Ceylan- Serik Belediye
- Abdülmecid Dönmez - Adana FK(K)
- Halil Çiçek - Niğde Belediyespor
- Aytuğ Kömeç - IMT Belgrad(K)
- Ahmet Gülay- Balıkesirspor
- Erdoğan Kaya- Kırklarelispor