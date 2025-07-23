TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Burhanettin Basatemür’ün teknik ekibi de belli oldu. Yeşil-kırmızılı ekip, yeni sezon için çalışmalarına Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde başladı.



Karşıyaka’da teknik kadro netleşti

Yeni sezona iddialı bir kadroyla giriş yapmayı hedefleyen Karşıyaka, teknik direktörlük görevine kısa süre önce getirilen Burhanettin Basatemür liderliğinde hazırlıklarına başladı. Dün akşam saatlerinde yapılan antrenmanla birlikte takım, ilk saha çalışmalarını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Basatemür’ün teknik ekibi şu isimlerden oluşuyor:

Yardımcı Antrenör: Mustafa İzgi

Kaleci Antrenörü: Oğuzhan Güngör

Atletik Performans Antrenörü: Anıl Cırıkoğlu

Maç Performans ve Analiz Antrenörü: Bartu Tekçevik

Transferler de tamamlanıyor

Yeni teknik kadroyla birlikte transfer sürecine de hız veren Karşıyaka, Muharrem Tunay Meral, Mücahit Aslan, Alpay Eroğlu, Erol Zöngür ve Hamza Küçükköylü gibi isimleri kadrosuna kattı. Takımın Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’ndeki hazırlıkları önümüzdeki günlerde de devam edecek.