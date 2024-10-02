İzmir Valiliği koordinasyonunda, Yeşilay İzmir Şubesi ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nün iş birliğiyle Ödemiş’te “Muhtarımla Birlikte Bağımlılıkla Mücadele” adlı bilgilendirme programı düzenlendi. Program, bağımlılıkla mücadelede yerel yönetimlerin rolüne dikkat çekmek amacıyla tasarlandı ve geniş bir katılım ile gerçekleştirildi.

Bağımlılıkla mücadelede muhtarların rolü

İzmir’in Ödemiş ilçesinde düzenlenen ve birçok ilçeden katılımın sağlandığı “Muhtarımla Birlikte Bağımlılıkla Mücadele” programı, bağımlılıkla mücadeleye yönelik bilinçlendirme ve eğitim odaklı bir etkinlik oldu. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban’ın destekleriyle düzenlenen bu program, özellikle mahalle muhtarlarının bağımlılıkla mücadelede ne kadar önemli bir role sahip olduğunu vurguladı. Elban, konuşmasında “Bağımlılıkla mücadelede omuz omuza vererek gençlerimize daha sağlıklı bir gelecek sunabiliriz. Bu süreçte muhtarlarımıza büyük sorumluluk düşüyor” dedi.

Alanında uzman konuşmacılardan bilgilendirme

Programda, bağımlılığın çeşitli yönleri alanında uzmanlar tarafından ele alındı. Yeşilay İzmir Şube Başkanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, 104 yıllık birikimle Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadelesine dikkat çekerken, halkın ücretsiz rehabilitasyon hizmeti alabileceği YEDAM’lar hakkında bilgi verdi. Takımcı ayrıca, bağımlılıkla mücadelede toplumsal destek ve eğitimin önemine vurgu yaptı. Eğitim Yönetimi Uzmanı Afra Sevde Çelebi ise bağımlılığın anlaşılması konusunda detaylı bir analiz sunarak, farkındalık yaratmanın ve erken müdahalenin kritik olduğunu belirtti.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Oğuz Kılınç, nikotinsiz bir yaşam tarzının faydalarını muhtarlara aktarırken, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi AMATEM’den Uzm. Dr. Başak Bağcı, bağımlılığın sağlık üzerindeki etkilerini gerçek hayat vaka çalışmalarıyla anlattı. Özellikle gençlerde bağımlılık riskinin artmasıyla birlikte, eğitim programlarının daha sık düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Bağımlılığın yasal ve psikolojik boyutları

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’nden Polis Memuru Bircan Birkan, bağımlılığın yasal boyutlarına dair bilgilendirici bir sunum yaptı. Bağımlılığın sadece bir sağlık sorunu değil, aynı zamanda bir hukuk ve güvenlik meselesi olduğuna dikkat çekildi. Bornova İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden Uzm. Psikolog Ahmet Fırat Turan ise kumar bağımlılığının birey ve toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini detaylandırdı.

Etkinliğin sonunda gerçekleştirilen interaktif Kahoot oyunu ile muhtarlar, bağımlılıkla ilgili öğrendikleri bilgileri test etti. Yarışma büyük ilgi gördü ve ilk üçe giren muhtarlara İzmir Vali Yardımcısı Faik Arıcan ve Yeşilay İzmir Şube Başkanı Prof. Dr. Dilek Takımcı tarafından çeşitli hediyeler verildi.