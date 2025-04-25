İzmir Uluslararası Mülteci Film Festivali, Fransız Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılış programıyla izleyicilere kapılarını açtı. Halkların Köprüsü Derneği katkılarıyla bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen festival, mültecilerin hikâyelerine sinema aracılığıyla dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Festivalin açılışına yönetmenler, oyuncular, mülteciler ve çok sayıda sinemasever katıldı. Etkinlik boyunca 68 kısa, uzun ve orta metrajlı film gösterilecek.

Prof. Dr. Terzi: “Tarafsızlık, suçun yanında yer almaktır”

Festivalin kurucusu Prof. Dr. Cem Terzi, açılış konuşmasında mülteci meselesine dair toplumsal önyargılara ve devlet politikalarına değindi. “Göç krizi” ifadesinin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Terzi, yaşananları “göçmenlere yönelik kirli bir savaş” olarak nitelendirdi.

“Her film bir sınırın ötesinden gelen çığlıktır. Bu festival yalnızca sinema değil, insanlık sınavıdır,” diyen Terzi, izleyicileri düşünmeye, empati kurmaya ve dayanışmaya çağırdı.

Festivalde 68 film, söyleşiler ve müzik var

Festival boyunca gösterilecek 68 film; belgesel, animasyon, kurmaca türlerinde olacak. Gösterimler sonrası yönetmen ve ekiplerle söyleşiler düzenlenecek.

Programdan öne çıkanlar:

25 Nisan – Vazgeçmeyenler Teması

Ada

Buz

Rodakis’i Ararken

Onlar İçin İmroz

Suretler

Döngü

26 Nisan – Gerçek Bir Dehşet

Kesişimler

Makun (Ağlama) Çocuklar Atatürk için söyleyecek: ÇYDD konseri 26 Nisan’da

Umut

21:00: Halkların Korosu (Türkçe, Kürtçe, Arapça, Zazaca, Makedonca, Lazca)

27 Nisan – Sınırsız Sanat

Sınırda

Nasıl Memnun Edeceğiz Bunları?

Sar (Soğuk)

Akdeniz’de Hayat Kurtaranlar

Zirveye Çıkmak

Tapir Anıları

Suretler

Festivalin ayrıntılı programı www.halklarinkoprusudernegi.org adresinden erişilebiliyor.