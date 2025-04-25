İzmir Uluslararası Mülteci Film Festivali, Fransız Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılış programıyla izleyicilere kapılarını açtı. Halkların Köprüsü Derneği katkılarıyla bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen festival, mültecilerin hikâyelerine sinema aracılığıyla dikkat çekmeyi amaçlıyor.
Festivalin açılışına yönetmenler, oyuncular, mülteciler ve çok sayıda sinemasever katıldı. Etkinlik boyunca 68 kısa, uzun ve orta metrajlı film gösterilecek.
Prof. Dr. Terzi: “Tarafsızlık, suçun yanında yer almaktır”
Festivalin kurucusu Prof. Dr. Cem Terzi, açılış konuşmasında mülteci meselesine dair toplumsal önyargılara ve devlet politikalarına değindi. “Göç krizi” ifadesinin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Terzi, yaşananları “göçmenlere yönelik kirli bir savaş” olarak nitelendirdi.
“Her film bir sınırın ötesinden gelen çığlıktır. Bu festival yalnızca sinema değil, insanlık sınavıdır,” diyen Terzi, izleyicileri düşünmeye, empati kurmaya ve dayanışmaya çağırdı.
Festivalde 68 film, söyleşiler ve müzik var
Festival boyunca gösterilecek 68 film; belgesel, animasyon, kurmaca türlerinde olacak. Gösterimler sonrası yönetmen ve ekiplerle söyleşiler düzenlenecek.
Programdan öne çıkanlar:
25 Nisan – Vazgeçmeyenler Teması
-
Ada
-
Buz
-
Rodakis’i Ararken
-
Onlar İçin İmroz
-
Suretler
-
Döngü
26 Nisan – Gerçek Bir Dehşet
-
Kesişimler
-
Makun (Ağlama)
-
Umut
-
21:00: Halkların Korosu (Türkçe, Kürtçe, Arapça, Zazaca, Makedonca, Lazca)
27 Nisan – Sınırsız Sanat
-
Sınırda
-
Nasıl Memnun Edeceğiz Bunları?
-
Sar (Soğuk)
-
Akdeniz’de Hayat Kurtaranlar
-
Zirveye Çıkmak
-
Tapir Anıları
-
Suretler
Festivalin ayrıntılı programı www.halklarinkoprusudernegi.org adresinden erişilebiliyor.