İzmir’de gerçekleştirilen 'Narkoçelik-39' operasyonu kapsamında, 3 uyuşturucu taciri yakalandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ve kokain ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İzmir’in de aralarında bulunduğu 44 ilde kapsamlı bir operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonun kapsamı

Bakan Yerlikaya, yapılan operasyonlarda toplamda 470 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 945 bin 832 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini belirtti. Aynı zamanda, 293 şüphelinin yakalandığını da vurguladı.

İzmir'de ele geçirilenler

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, 5,5 kilogram uyuşturucu ot ve 10 bin 542 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız" ifadelerine yer vererek, operasyonların süreceğini bildirdi.