İzmir'de 23 yaşındaki eşi Neşe Keçkin'i boşanma davası açmak için gittiği adliye bahçesinde bıçaklayarak öldüren 25 yaşındaki Alaattin Keçkin'in yargılandığı davanın duruşmasında dinlenen tanık S.S., "Maktulü kucağıma alıp tampon yapmaya çalıştım. Sanığın maktulü vurduğunu görmedim. Kucağıma aldığımda annesi yanıma geldi ve çok ağlıyordu" dedi.

Seferihisar Adliyesi'nde 2 Kasım 2023'te eşi Alaattin Keçkin ile bir süredir sorun yaşayan iki çocuk annesi Neşe Keçkin, boşanma davası açmak için adliyeye gitti. Eşinin peşinden giden Keçkin, barışmak istediğini söyledi.

Neşe Keçkin teklifi reddedince eşi adliye bahçesinde bıçakla saldırdı. Durumu gören bir polis memuru, olaya müdahale etti. Bu sırada çiftin yakınlarının da olaya dahil olmasıyla arbede çıktı. Alaattin Keçkin önce polis memurunu elinden, sonra eşini göğsünden bıçakladı, kayınbiraderini de yaraladı. Ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Neşe Keçkin, kurtarılamadı.

Yaralanan polis memuru ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Suç aleti ile yakalanan Alaattin Keçkin, emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen Keçkin, olayın ertesi günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

“Annesi çok ağlıyordu”

Alaattin Keçkin hakkında 'Eşi kasten öldürmek', 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'üç kişiye karşı öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açıldı. İzmir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanığın yargılamasına devam edildi.

Duruşmaya tutuklu sanığın yanı sıra taraf avukatları ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri katıldı. Duruşmada tanıklara söz verildi.

Olay günü Seferihisar Adliyesi'nde yazı işleri müdürü olarak görev yapan S.S., Neşe Keçkin'e ilk yardım müdahalesi yaptığını söyledi. S.S., "Silah sesi duymadım. Gürültü üzerine odamdan çıktım. Maktul yerde yatıyordu, ön büroya aldılar. Bıçak veya silah görmedim. Maktulü kucağıma alıp tampon yapmaya çalıştım. Sanığın maktulü vurduğunu görmedim. Kucağıma aldığımda annesi yanıma geldi ve çok ağlıyordu" dedi.

Şikâyetçi avukatları sanığın tutukluluk hâlinin devamını talep etti. Sanık avukatı ise müvekkilinin duruşmalara SEGBİS ile bağlanmasını isterken, heyet sanığın İzmir'de cezaevinde kaldığı için bu talebi reddetti.

Sanığın tutukluluk hâlinin devamına karar veren heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmedip, duruşmayı 25 Mart'a erteledi.