İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel Çim Konserleri, dün akşam Retrobüs ile nostalji dolu anlara sahne oldu. Klasik otomobiller ise konsere ayrı bir renk kattı.

Müzikseverler geçmişte yolculuğa çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen Çim Konserleri, İzmirli müzikseverlerin vazgeçilmez etkinlikleri arasında yer alıyor. Dün akşamki konserde sahne alan Retrobüs, 2008 yılından bu yana sürdürdüğü müzikal serüveniyle bir kez daha izleyicileri geçmişe götürdü. Grubun 70’ler, 80’ler ve 90’ların unutulmaz pop, blues, jazz ve rock’n roll şarkılarını seslendirdiği konser, büyük beğeni topladı.

Klasik otomobiller geceye renk kattı

Konserde nostalji sadece müzikle sınırlı kalmadı; İzmir Klasik Otomobilciler Derneği (İZKOD) üyeleri de klasik otomobilleriyle etkinliğe katıldı. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda sergilenen bu özel araçlar, konser alanına ayrı bir atmosfer katarken, müzikseverler de klasik otomobillerle hatıra fotoğrafları çekmeyi ihmal etmedi.